Задержка пенсий: Укрпочта продлила срок выплаты

В Укрпочте и Минсоцполитики заявляют, что финансирование пенсионных выплат завершится в ближайшие дни.

14.58. Государственная казначейская служба в ближайшие дни выделит Пенсионному фонду ссуды для покрытия кассового разрыва по поступлениям единого социального взноса и финансирования выплат пенсий в июле.

Об этом сообщила глава ведомства Татьяна Слюз, передает Интерфакс-Украина.

Укрпочта продлила срок выплаты пенсий до 28 июля, сообщил директор финансового департамента этого предприятия Артур Муравицкий, передает 112 Украина.

В частности, Муравицкий отметил, что Пенсионный фонд обещает осуществить в этом месяце полное финансирование.

– Мы продлили срок выплаты до 28 июля, и мы приложим максимальные усилия, чтобы граждане получили пенсии вовремя, – пообещал он.

В свою очередь заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир отметил, что во вторник в Укрпочту поступила значительная сумма на пенсионные выплаты, а финансирование завершится в ближайшие дни.

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– И сегодня будут выплаты, потому что вчера профинансирована Укрпочта, предоставлена достаточно большая сумма. Выплата продолжается. Завершение мы ожидаем через несколько дней, – сказал он.

Как сообщалось, ранее Пенсионный фонд объяснил задержку пенсий в июле.