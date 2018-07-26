1030-летие Крещения Руси: Киев перекроют (Схема объезда)

27-28 июля 2018 года Украинская Церковь будет отмечать 1030-летие Крещения Киевской Руси-Украины. Внимание – изменения на дорогах!

По этому случаю во Владимирском патриаршем кафедральном соборе (ул. Шевченко, 20) состоятся торжественные богослужения, которые возглавит Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет в сослужении епископата и духовенства Киевского Патриархата:

27 июля в 17:00 – Всенощное бдение;

28 июля

9:30 – 11:30 – Божественная литургия;

11:30 – Крестный ход – Молитва за Украину и за единую поместную украинскую православную церковь.

Маршрут: Владимирский собор – бульвар Шевченко – улица Владимирская – Софиевская площадь – Михайловская площадь – парк Владимирская горка.

К слову, к КГГА сообщают, что в связи с мероприятиями предусмотрено ограничение движения всех видов транспортных средств:

27 июля с 11:00 до 16:30 – на ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской до пл. Европейской), ул. Крещатик (от ул. Михайловской до пл. Европейской), Владимирском спуске (от пл. Почтовой до пл. Европейской), Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского), ул. Михаила Грушевского (от ул. Шелковичной до пл. Европейской).

28 июля будет временно ограничено движение транспортных средств и пешеходов по следующим улицам:

ул. Владимирская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Большой Житомирской)

ул. Владимирский проезд (полностью);

Михайловская площадь (полностью);

ул. Трехсвятительская (от Михайловской площади до Европейской площади);

б-р Тараса Шевченко (от перекрестка с ул. Симона Петлюры до Бессарабской площади);

ул. Леонтовича (полностью);

ул. Ивана Франко (от перекрестка с б-ром Тараса Шевченко до перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого);

ул. Богдана Хмельницкого (от перекрестка с ул. Пирогова до перекрестка с ул. Крещатик);

ул. Ярославов Вал (от перекрестка с ул. Лысенко до перекрестка с ул. Владимирской);

ул. Прорезная (от перекрестка с ул. Крещатик до перекрестка с ул. Владимирской);

ул. Золотоворотская (полностью);

ул. Рейтарская (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Стрелецкой);

ул. Малоподвальная (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Паторжинского);

ул. Ирининская от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Паторжинского;

ул. Софиевская (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с проул. Михайловским);

ул. А. Тарасовой (полностью);

ул. Малая Житомирская (от перекрестка с Владимирским проездом до перекрестка с проул. Михайловским);

ул. Михайловская (от перекрестка с ул. Крещатик до Михайловской площади);

ул. Костельная (полностью);

ул. Большая Житомирская (от Михайловской площади до Львовской площади);

ул. Терещенковская (от перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого до перекрестка с ул. Льва Толстого);

ул. Пушкинская (от перекрестка с ул. Прорезной до перекрестка с ул. Льва Толстого);

ул. Антоновича (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);

ул. Тарасовская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);

ул. Паньковская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);

ул. Льва Толстого (от перекрестка с ул. Саксаганского до площади Льва Толстого);

Андреевский спуск (полностью).

Обращаем внимание, что 28 июля временно будет закрыт выезд из дворов домов, расположенных на ул. Владимирской.

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Также на время проведения общегородских мероприятий вносятся изменения в работу автобусов маршрутов №№ 24, 62, 114, 118 и троллейбусов маршрутов №№ 5, 6, 7, 8, 9, 16 , 17, 18, 41д, 93Н.









1030-летие Крещения Руси: Киев перекроют (Схема объезда) / 5 фотографий

Напомним, Киев накрыли сильные ливни с грозами и град, в результате чего затопило улицы.