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Биометрические паспорта без очередей – новые сроки выдачи документов в Украине

Очереди на персонализацию загранпаспортов полностью ликвидированы.

Паспорт Україна

На полиграфкомбинате Украина полностью ликвидировали очереди на персонализацию загранпаспортов и теперь документы выдаются гражданам вовремя, сообщает УНИАН.

– На сегодняшнее утро в Украине нет очередей на изготовление биометрических загранпаспортов. Все граждане получают документы вовремя, – сказал председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк.

Теперь все желающие должны получить загранпаспорт не более, чем через 20 дней, после подачи документов.

По его словам, сейчас наблюдается небольшое уменьшение спроса на изготовление документов.

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Соколюк напомнил, что в январе на полиграфкомбинате Украина ввели в эксплуатацию дополнительную линию персонализации документов, что позволило более чем вдвое увеличить количество загранпаспортов, которые персонализируют за сутки.

К слову, за год Украина поднялась в рейтинге паспортов больше всех других стран.

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