Дальность – до 30 км! В Украине испытали новые снаряды

Крупнокалиберные снаряды для артиллерийской системы Гиацинт, которые разработал и производит концерн Укроборонпром, прошли успешное испытание.

Об этом написал на своей странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

Глава государства отметил, что на полигоне Черниговской области артиллеристы проводили стрельбы, результат которых оценивала комиссия Минобороны.

– Во время стрельб были использованы боевые осколочно-фугасные снаряды. А для оценки баллистических характеристик снарядов был задействован передовой баллистический радар производства одной из стран-членов НАТО, – отметил Порошенко

По его словам, эти снаряды будут использованы для стрельбы из артиллерийских систем Гиацинт, которые имеют большую точность и дальность стрельбы до 30 км.

– Продолжаем усиливать обороноспособность украинской армии, – резюмировал президент.

В свою очередь секретарь СНБО Александр Турчинов добавил:

– Состоялась важная фаза испытаний наиболее дефицитных 152-мм снарядов, а также 60-мм мин для новых украинских минометов на Гончаровском полигоне. Также испытывали две модификации 60-мм и две модификации 82-мм минометов, а также проверялись характеристики безопасности при ведении огня из 120-мм минометов.

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Напомним, что Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов (Шостка, Сумская область), входящий в состав государственного концерна Укроборонпром, наладил производство реактивных пехотных огнеметов РПВ-16.