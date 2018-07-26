Сутки на Донбассе: 24 обстрела, есть раненые

За минувшие сутки боевики 24 раза открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе 1 раз из тяжелого вооружения. В результате были ранены двое украинских военных.

Об этом сообщает штаб ООС.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Луганского, Новолуганского, Южного, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков, Богдановки, Водяного, Павлополя, Гнутово, Лебединского и Широкино. Вместе с этим, оккупанты вблизи Песков применили миномет калибром 120 мм.

По данным разведки один оккупант погиб и трое получили ранения. В течение текущих суток зафиксировано два обстрела позиций украинских защитников возле Лебединского и Водяного.

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Напомним, что канцлер ФРГ Ангела Меркель, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов обсудили ситуацию на востоке Украины.