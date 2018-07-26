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Хотел в “ДНР” – контрактник ВСУ “сливал” информацию боевикам

В рядах Вооруженных сил Украины разоблачили предателя, который хотел перейти на сторону боевиков.

Наручники

В рядах Вооруженных сил Украины разоблачили предателя, который хотел перейти на сторону так называемой “ДНР” и “сливал” контролируемым Россией боевикам информацию, сообщает пресс-центр штаба ООС.

– В средние июля Военный контрразведкой СБУ из состава Объединенных сил, при содействии командования воинской части, разоблачен военнослужащий ВС Украины, который “сливал” боевикам информацию о действиях и позициях ВС Украины в районе проведения операции Объединенных сил, а также похищал и продавал военное имущество, – говорится в сообщении.

24-летний контрактник передавал информацию касательно позиций и военной техники ВС Украины в районе проведения ООС боевику “ДНР”, надеясь получить денежное вознаграждение.

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С целью личного обогащения и ослабления боеспособности подразделения задержанный похитил и продал военное и предоставленное волонтерами имущество и снаряжение на сумму свыше 50 тыс. грн.

По материалам военной контрразведки следователи открыли уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 410 УК Украины (Похищение военнослужащим оружия, боевых припасов, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением).

Продолжается досудебное следствие. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

К слову, в Донецкой области правоохранители задержали мужчину с “документами” “ДНР”.

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