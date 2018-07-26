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Когда в Украине закончатся ливни и придет жара – дата

В Украине до конца месяца установится дождливая погода, но в первых числах августа придет жара.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

– Этот вредный циклон уже вроде и заполняется и начинает поджимать антициклон Хельмут, то есть, это все должно уже затухать. Но. Воздух настолько перенасыщен влагой, что циклон, хоть и старый, но все же еще над нами, потому ливни с грозами никуда не исчезают, – рассказала она.

Диденко отметила, что по прогнозам, вероятность периодических ливней останется до 28 июля. А 29 числа ожидается прояснение, и лужи немного подсохнут.

– 30-го июля – днем ​​без осадков, но вечером снова может полить. 31 июля – местами локальные дожди днем, а утром и вечером – более или менее спокойно. 1, 2 и 3 августа – уф! Солнечно и жарко, – рассказала синоптик.

Читайте: Как в тропиках: синоптики дали прогноз погоды на август

Напомним, что вчера Киев накрыли сильные ливни с грозами и град, в результате чего затопило улицы и парализовало движение столицей.

 

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