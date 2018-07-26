Конгресс США поддержал выделение $250 млн украинской армии

Нижняя палата американского Конгресса приняла проект бюджета на оборонные нужды США, предусматривающий выделение $250 млн на помощь в сфере безопасности для Украины.

Об этом сообщило посольство Украины в США.

– Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о Бюджете США на 2019 на нужды национальной обороны, – говорится в сообщении на странице посольства в Facebook в четверг.

При этом уточняется, что сумма средств, которая выделяется Министерству обороны США для предоставления помощи Украине, определена в объеме $250 млн. Из указанной суммы $50 млн должно быть направлено на летальные виды вооружений.

В дальнейшем проект закона о Бюджете США на 2019 на нужды национальной обороны должен быть поддержан Сенатом и передан на подпись президенту США.

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Как сообщалось, 23 июля Конгресс США рекомендовал продолжить финансовую помощь Украине на оборонные нужды в 2019 бюджетном году.

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