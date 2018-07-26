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Курс доллара перевалил за 26,70

26 июля котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,71-26,73 гривны за доллар.

По состоянию на 17.00 средние курсы валют на межбанке были следующими, сообщает Finance.ua:

  • Доллар США – 26,71-26,73 гривны;
  • Евро – 31,20-31,23 гривны;
  • Российский рубль – 0,4242-0,4248 гривны.

Читайте: Криптовалюта и блокчейн в Украине: мифы, решения и перспективы

К слову, курсу гривны дали прогноз на 2021 год.

 

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