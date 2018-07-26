Кирилл Островский отказался сдавать биологические образцы на алкоголь и наркотики

Водитель Hummer Кирилл Островский, сбивший насмерть девочку в центре Киева, отказался предоставить биологические образцы, которые от него требовали для проведения экспертизы на содержание алкоголя и наркотических веществ в крови.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Она отметила, что хотя алкотестер на месте происшествия и не выявил признаков алкогольного опьянения у водителя, но только после получения лабораторных исследований его мочи можно будет утверждать, находился ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

– И еще один момент. Водитель отказался предоставить все биологические образцы, которые от него требовались. Поэтому прокуратура города Киева через суд потребует отобрать их у него принудительно. Соответствующее ходатайство уже подготовлено и утром будет направлено в Шевченковский райсуд Киева для рассмотрения, – написала она.

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Напомним, поздно вечером 24 июля на бульваре Леси Украинки в Киеве внедорожник Hummer насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе.