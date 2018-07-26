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Не на ту напал! Женщина чуть не устроила самосуд над вором

В Черкассах женщина догнала и чуть не устроила самосуд над мужчиной, который похитил у нее золотую цепочку.

Об этом рассказывается в сюжете Чрезвычайных новостей.

В Черкассах женщина шла по дороге, когда к ней подбежал незнакомец и сорвал с шеи золотую цепочку с подвеской и бросился бежать.

Жертва не растерялась, а вызвала полицию и сама бросилась догонять вора.

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Один из очевидцев помог скрутить грабителя и держать до приезда правоохранителей.

Когда полиция прибыла на место, то еще и спасала вора, чтобы женщина не устроила самосуд.

Задержанным оказался ранее судимый житель Черкасс.

Ранее Факты ICTV писали, что делать, если в дом ворвался злоумышленник. Какая самооборона разрешена и как действовать в такой ситуации.

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