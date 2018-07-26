Не на ту напал! Женщина чуть не устроила самосуд над вором

В Черкассах женщина догнала и чуть не устроила самосуд над мужчиной, который похитил у нее золотую цепочку.
Об этом рассказывается в сюжете Чрезвычайных новостей.
В Черкассах женщина шла по дороге, когда к ней подбежал незнакомец и сорвал с шеи золотую цепочку с подвеской и бросился бежать.
Жертва не растерялась, а вызвала полицию и сама бросилась догонять вора.
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Один из очевидцев помог скрутить грабителя и держать до приезда правоохранителей.
Когда полиция прибыла на место, то еще и спасала вора, чтобы женщина не устроила самосуд.
Задержанным оказался ранее судимый житель Черкасс.
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