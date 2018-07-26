В Днепре прошли сильные дожди, в результате которых попадали деревья.
В Днепре прошли дожди, которые залили улицы города. А из-за сильных ветров попадали деревья, завалив тротуары и повредив автомобили, сообщает 24 канал.
Также в результате непогоды некоторые районы города остались без электроэнергии.
По прогнозам синоптиков, улучшения погоды в Днепре в четверг и пятницу ждать не стоит. 26 июля в городе ожидаются ливни с грозой, а 27 июля сохранится пасмурная погода.
Непогода в Днепре залила улицы и повалила деревья / 3 фотографии
Читайте: Титаник и Кличко на гондоле: в сети высмеяли непогоду в Киеве (ФОТОЖАБЫ)
К слову, в Украине из-за непогоды обесточены 117 населенных пунктов в семи областях.
Фото: 24 канал
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+