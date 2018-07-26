В Днепре прошли сильные дожди, в результате которых попадали деревья.

В Днепре прошли дожди, которые залили улицы города. А из-за сильных ветров попадали деревья, завалив тротуары и повредив автомобили, сообщает 24 канал.

Также в результате непогоды некоторые районы города остались без электроэнергии.

По прогнозам синоптиков, улучшения погоды в Днепре в четверг и пятницу ждать не стоит. 26 июля в городе ожидаются ливни с грозой, а 27 июля сохранится пасмурная погода.





Непогода в Днепре залила улицы и повалила деревья / 3 фотографии

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К слову, в Украине из-за непогоды обесточены 117 населенных пунктов в семи областях.

Фото: 24 канал