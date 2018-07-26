Непогода в Украине: 7 областей без света, подтоплены дома и реки на дорогах

В Украине из-за непогоды обесточены 117 населенных пунктов в семи областях.

Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС Украины.

– В результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) 25 июля в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 117 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Запорожская – 30 н.п., Днепропетровская – 24 н.п., Житомирская – 20 н.п., Киевская – 14 н.п., Донецкая – 13 н.п., Луганская – 12 н.п., Кировоградская – 4 н.п, – говорится в сообщении.

Отмечается, что для восстановления электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Отмечается, что вчера в Киеве сильный ветер валил деревья и рекламные щиты. В итоге было повреждено несколько автомобилей, есть пострадавшие среди работников спасательных служб.

Сильный ливень затопил подземные переходы и проезжие части столицы. Киевские спасатели восстанавливают город после стихии.

В Донецкой области сильный ветер тоже валил деревья и затапливал улицы. Спасатели трижды за минувшие сутки ликвидировали последствия непогоды.

В Запорожской области две маршрутки и автомобиль попали в водяную ловушку. В аналогичной ситуации оказалась и скорая. Спасатели освободили машины, после чего они продолжили движение самостоятельно.

В области сильный ветер валил деревья, а гроза и молния чуть не забрала жизнь у нескольких жителей. Так, в пгт Камышеваха двое мужчин в возрасте 49 и 18 лет стояли у магазина по улице Богдана Хмельницкого. В этот момент молния ударила в металлическую конструкцию и поразила людей. К счастью, обошлось без серьезных травм.

В селе Новотроицкое 66-летний мужчина находился в своем дворе, когда в это время рядом ударила молния. Пострадавшего каретой скорой помощи госпитализировали в центральную областную больницу.

Из-за сильного дождя на Прикарпатье поднялся уровень воды. Непогода наделала немало вреда.

Так, в селе Фитьков Надворнянского района был поврежден пешеходный мост, в городе Болехов дождевыми водами подтоплено отдельные подвальные помещения жилых домов.







Непогода в Украине: 7 областей без света, подтоплены дома и реки на дорогах / 4 фотографии

Читайте: Когда в Украине закончатся ливни и придет жара – дата

Напомним, что в Киеве ливень разрушил Кирилловский мост, движение перекрыто.

ФОТО: ГСЧС Украины