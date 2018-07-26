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Обвал Кирилловского моста: движение частично восстановлено (КАРТА)

Движение транспорта на путепроводе на пересечении Елены Телиги и улицы Кирилловской частично восстановлено.

Движение транспорта на путепроводе на пересечении Елены Телиги и улицы Кирилловской частично восстановлено по 1 полосе в каждом направлении, пишет Киев Автомобильный.

Движение общественного транспорта на этом участке возобновлено по обычной схеме.

Читайте: В Киеве рухнул Кирилловский путепровод

Однако, по данным Google Maps движение по этим улицам сильно затруднено.

К слову, ранее Факты ICTV показали для водителей схему объезда.

Фото: vesti-ukr.com.

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