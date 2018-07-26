Правила поведения в грозу и ливень – 7 советов Супрун

На всей территории Украины сейчас проходят дожди и грозы. И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун дала несколько советов по безопасности в непогоду.

Об этом она написала в Facebook.

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Правила поведения во время грозы:

Лучше не выходите без необходимости из помещения. Но если нет возможности остаться — зарядите до максимального уровня ваши ноутбуки, планшеты и, главное, мобильные телефоны.

Не пытайтесь заходить в места, где сильный поток воды или стоит вода. Это может выглядеть безопасным, но под водой может быть сильная глубина или опасные посторонние предметы.

Если вы находитесь на открытом пространстве во время грозы, не используйте свой мобильный телефон, кроме случаев, когда вам нужно вызвать помощь.

Не стойте на улице под высокими деревьями или столбами.

Отслеживайте прогнозы погоды. Проверяйте социальные сети — там можно скорее узнать о проблемах на улицах.

Если непогода застала вас за рулем, старайтесь найти место для парковки и оставьте автомобиль в безопасном месте. Не паркуйте автомобиль под деревьями, так как есть опасность падения веток. Если такой возможности нет — продолжайте ехать, но уменьшите скорость и включите фары.

Помогайте людям рядом, но в экстремальных ситуациях обязательно вызывайте спасателей.

Напомним, вчера Киев накрыли сильные ливни с грозами и град, в результате чего затопило улицы и парализовало движение столицей.