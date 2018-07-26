РФ изолировала себя: США приняли Крымскую декларацию

Государственный департамент США принял Крымскую декларацию и закрепил политику непризнания аннексии полуострова Россией.

Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном посольством США в Украине.

Госдеп сравнил этот документ с Декларацией Веллеса от 1940 года, которая закрепила политику США по непризнанию аннексии Балтийских стран Советским Союзом.

В документе под названием Крымская декларация говорится, что Россия аннексией полуострова подорвала основополагающий международный принцип — ни одна страна не может силой менять границы другой.

– Государства мира, включая Россию, согласились с этим принципом и выразили это в Уставе ООН, дав обещание воздерживаться от угрозы или применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства, — напомнили в Госдепе.

Отмечается, что США подтверждают политику непризнания Крыма как российской территории.

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– Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, соблюдение которых она давно утверждает, и завершить оккупацию Крыма. Поскольку демократические государства стремятся построить свободный, справедливый и процветающий мир, мы должны поддерживать нашу приверженность международному принципу равенства суверенных государств и уважать их территориальную целостность. Своими действиями Россия продемонстрировала поведение, недостойное великой державы и выбрала путь изоляции от международного сообщества, — говорится в документе.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал заявление Госдепа США о непризнании аннексии Крыма Россией и подчеркнул укрепление усилий для давления на РФ.

Об этом он написал в Twitter.

– После этой декларации должны укрепить усилия и давить на Россию. О Балтийском сценарии, который длился полвека, не должны думать, этого нельзя допустить. Хочу увидеть Крым под украинским флагом. Очень!, – отметил Климкин.

– Эта декларация подтверждает постоянство политики США в вопросе уважения к суверенитету и территориальной целостности. Так же как и в декларации Велеса 1940 года, США последовательно поддерживают основополагающий принцип международного права ex injuria jus non oritur. Неправомерные действия не могут быть основой прав для правонарушителя. Мы приветствуем решимость США в побуждении РФ уважать международное право и восстановить территориальную целостность Украины. Мы также глубоко признательны Соединенным Штатам за практическую помощь в противодействии российской агрессии против Украины, – говорится в комментарии МИД Украины.

К слову, Украина планирует ввести санкции против российских СМИ в оккупированном Крыму.

Фото: Getty Images.