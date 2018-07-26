Скоро начнут падать. В Киеве больше 10 тысяч аварийных лифтов

Более десяти тысяч лифитив в Киеве служат более 25 лет. Таким образом половина подъемников города нуждается в срочной замене. Ремонт лифтов городские власти обязаны делать не везде. Факты ICTV выяснили, кому могут отремонтировать подъемники с бюджетные средства, а кому – нет.

Ремонт лифтов – удовольствие хоть и необходимое, однако дорогое. Полное обновление одного подъемника в среднем стоит миллион гривен. В целом же, лишь только в столице более 22 тысяч лифтов, половина из которых по правилам эксплуатации уже свое отслужила.

Городские власти из года в год переносят финансирования самых проблемных объектов и выделяет считанные проценты от необходимых сумм. Из-за нехватки средств, сейчас ремонтируют старую технику, которую ввели в эксплуатацию еще до 1981 года. Примерно такая же ситуация сложилась по всей стране.

Типичная история

Киевлянин Вильгельм Меньшов живет в доме, которому 24 года. Столько же и четырем лифтам, которые исправно служили жителям. В прошлом году дом из-под опеки ЖЭКа перешел в собственность ОСМД.

Новые руководители, то есть владельцы квартир, решили нанять компанию, которая будет обслуживать лифты. По стандартной процедуре перед тем, как заключить договор с домом, компания проверила техническое состояние подъемника.

– Компания провела исследование лифтов. После этого там взялись за голову и сказали, что такие лифты обслуживать не будут. Нам предоставили предписание, по которому их признали аварийными и запретили пользоваться, – рассказывает Меньшов.

Таким образом 16-этажка осталась без подъемников. Чтобы отремонтировать все лифты дома, необходимо не менее 295 тысяч гривен. Жители обивали пороги городской и районных администраций. Средств там нет. Поэтому сейчас в доме надеются на общественный бюджет. Туда жители подали проект реконструкции подъемников.

Жертвы подъемников

История киевлянки Юлии Чугаевой оказалась более трагичной. Мать женщины возвращалась домой после выгула собаки. Когда лифт подъехал, пес успел забежать туда, и за ним сразу закрылась дверь. Механизм начал подниматься. Между тем поводок оставался в руках у женщины. Лифт остановился между этажами, убив животное. Чтобы достать собаку из шахты, пришлось ждать несколько часов, пока мастера определяли, кто из них должен открыть лифт.

– Это уже не первый подобный случай. Дело в том, что в лифте все западает кнопка 8 этажа и он после вызова может резко закрыть дверь и уехать на восьмой этаж. Мы уже не раз обращались в ЖЭК из-за этого, но безрезультатно, – рассказала Чугаева.

Сейчас женщина собирается подавать в суд на обслуживающую компанию “Укрлифтсервис”, которая занимается лифтами дома.

Сами виноваты

Эксперты же говорят, что обвинять во всем старую технику не следует. Сами жители домов должны соблюдать правила безопасности, осматривать лифт, в который заходят, и не пытаться вскочить в механизм, который закрывается. В случае с собакой лифт проверили и неисправностей не нашли. Частичную ответственность за трагедию возлагают на владельцев животного.

– Необходимо было держать собаку не за поводок, а на уровне с собой – за ошейник, – говорит директор “Киевлифт-3” Михаил Корбут.

На памяти эксперта по лифтовому обслуживанию случаи невнимательности, когда владельцы животных просто забывали о лифте, общались по телефону, в то время когда подъемник приезжал туда заходила животное, и двери закрывались.

Халатность встречается не только по отношению к животным. Задерживать двери лифта, чтобы не закрылись, люди умудряются даже собственными детьми. Матери оставляют коляски в дверях и идут за помощью, потому что не могут их получить через узкие проходы.

Кому повезет в 2018 году

Подобные истории можно найти едва ли не в каждом дворе. Когда же возникает редкий случай и за ремонт лифта берутся коммунальщики, за этим стоит обычно один распорядитель.

Заказывает подрядчикам ремонт и модернизацию лифтов коммунальное предприятие “Киевстройреконструкция”, которое подчиняется КГГА. В 2017 году в столице по его заказу отремонтировали около сотни лифтов на 90 миллионов гривен.

Если раньше ремонтом в Киеве занимался монополист, сейчас бороться за бюджетные средства могут разные частные компании. Казалось бы, это послужит здоровой конкуренции и повышению качества услуг обслуживающих предприятий. Но по факту, тендеры получают в основном одни и те же предприятия.

Все дело в том, что из-за специфики ремонта лифтового оборудования компании не заинтересованны работать на объектах меньше года, как предусматривает процедура госзакупок. Качественно вкладываться в дорогостоящий ремонт одного лифта сегодня, чтобы завтра его взялась обслуживать уже другая компания, не хочет никто. Вот и получается, монополии вроде бы и нет, но одни и те же компании благодаря манипуляциям с кадрами и условиями участия в конкурсе, постоянно побеждают в тендерах.

Так или иначе, в этом году пока запланировали вдвое меньше – отремонтировать 42 лифта. Однако в КГГА не исключают корректировки планов, ведь заложили в бюджете на подъемники 126 миллионов гривен.

В целом же комплексно проблему решить городские депутаты взялись 3 года назад. На сессии они проголосовали за введение программы “О лифтовом хозяйстве г. Киева и о разработке Программы замены или модернизации лифтов в жилищном фонде г. Киева на 2015-2020 гг.”.

Ее разработать должны были еще в 2015 году и уже начиная с 2016 ежегодно должны выделяться средства на плановое обновление лифтового оборудования. Однако по сей день документ так и не утвердили. Поэтому каждый год ремонтируют аварийные подъемники.

Кто должен ремонтировать лифты

Судя по истории Вильгельма Меньшова, аварийное состояние лифта – не гарантия того, что его отремонтируют за бюджетные средства. Дело в том, что в украинском законодательстве существует правовая коллизия.

По закону об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме, еще два года назад все дома от ЖЭКов должны были перейти под ответственность жителей, которые имели выбор. Они могли создать ОСМД и собственными силами поддерживать порядок в многоэтажках, или же нанять компанию, которая будет выполнять эти функции.

На практике же до сих пор большинство домов находится под опекой районных коммунальных предприятий. Гражданский кодекс указывает, что ответственность за состояние дома все же несут его жители.

Таким образом, из городского бюджета деньги на ремонт отдельных лифтов не должны выделяться. И складывается противоречивая ситуация, когда подъемники принадлежат коммунальщикам, а ремонтировать их надлежит жителям домов.

Однако это еще не все. Такому положению вещей противоречит решение Киевсовета 2010 года, по которому большинство жилого фонда города остается коммунальной собственностью. То есть понять, кто должен платить за ремонт или замену лифта в каждом доме, можно только выяснив собственность конкретного подъемника.

Получается, что большинство лифтов принадлежит всем и никому одновременно. Усугубляют проблему и регулярные атаки воров оборудования. Несмотря на скудное финансирование ремонтов, полагаться жителям многоэтажек остается только на свои силы.

Если же сделать ремонт возможности нет, обслуживающая компания даже не может запретить пользоваться аварийной техникой, так как эти полномочия есть только у городского совета. А там такие решения не выносят по политическим причинам, чтобы не раздражать избирателей. Зато заставляют ремонтников делать все возможное, чтобы подъемники хоть как-то, но работали. А ввиду нехватки ресурсов, можно только представлять каким образом это делается.

А это значит, что ремонтировать лифт, если не хочется ждать несколько лет в очереди на государственное финансирование, придется за свой счет жителям домов. К тому же надо позаботиться о безопасности подъезда, чтобы туда не могли попасть охотники за лифтовым оборудованием.

Фото: podrobnosti, dreamstime, моя Александрия, joinfo

Яна Семенюк