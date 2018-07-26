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Смертельное ДТП в Киеве: Кирилла Островского взяли под стражу

Суд избрал Кириллу Островскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 21 сентября 2018 года без права внесения залога.

Кирило Островський

Кириллу Островскому, которого подозревают в совершении смертельной ДТП на Леси Украинки, была избрана Шевченковским судом Киева мера пресечения в виде содержания под стражей до 21 сентября 2018 года без права внесения залога, сообщает УНН.

Во время судебного заседания прокурор просил заключить мужчину под стражу, поскольку тот может влиять на свидетелей путем подкупа или угроз.

Защита же просила ночного домашнего ареста, чтобы Островский мог зарабатывать тренерскими услугами и оплачивать расходы семье погибшей девочки.

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Во время заседания суда подозреваемый рассказал, что не убегал с места ДТП, ехал на умеренной скорости. Попытку снять номера объяснил тем, что не хотел давления на свою семью.

К слову, водитель Hummer Кирилл Островский, сбивший насмерть девочку в центре Киева, отказался предоставить биологические образцы, которые от него требовали для проведения экспертизы на содержание алкоголя и наркотических веществ в крови.

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