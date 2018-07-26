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Цены на газ в Украине – повышения не будет до сентября

Цена газа для населения не изменится до 1 сентября 2018 года.

Газ

Кабинет министров Украины до 1 сентября продлил действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, сообщает пресс-служба Кабмина.

Таким образом цена на газ для населения останется неизменной до указанной даты.

В правительстве Украины считают, что цена на газ – очень чувствительная тема, к решению которой нельзя подходить исключительно математическим способом.

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К слову, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что цены на газ для населения и для промышленности будут системно снижаться, когда Украина откажется от его импорта.

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