Цены обвалили табачный рынок в Украине

В Украине в результате роста цен на сигареты за первое полугодие 2018 года рынок табака уменьшился на 9,9%.

Как сообщает Украинский центр контроля над табаком, уменьшение рынка на 9,9% наблюдается после повышения акцизов на табачные изделия.

По данным Госстата, в январе-июне 2018 года в Украине было произведено 34,4 млрд сигарет, что на 17,7% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Задекларированные же табачными фабриками в течение шести месяцев 2018 объемы продаж составили лишь 18 млрд сигарет, что на 28% меньше, чем год назад.

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Также отмечается, что компании задекларировали продажи, которые не соответствуют реальному объему реализации. Таким образом уменьшились поступления в Госбюджет.

Напомним, ученые считают алкоголь и табак опаснее тяжелых наркотиков.