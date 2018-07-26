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В Киеве ливень разрушил Кирилловский мост – схема объезда

Кирилловский мост в Подольском районе на стыке улиц Елены Телиги и Кирилловской полностью закрыт для движения. Власти Киева подготовили для водителей схему объезда.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета и Киевской администрации.

В официальной информации сообщается и главная причина перекрытия Кирилловского путепровода — опорные конструкции моста разрушены вчерашним мощным ливнем.

Отмечается, что Комиссия городского совета по ЧП и техногенно-экологической безопасности постановила полностью перекрыть мост на Подоле от движения автомобилей.

Соответствующее решение принято во время выездной комиссии города Киева по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Планируется, что движение будет восстановлено сегодня, 26 июля, во второй половине дня.

Столичные власти подготовили и представили путь, по которому автомобили могут объехать Кириловский путепровод в обоих направлениях — в сторону Шулявки и в сторону станции метро Почайна.

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Напомним, что вчера Киев накрыли сильные ливни с грозами и град, в результате чего затопило улицы и парализовало движение столицей.

ФОТО: dtp.kiev.ua

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