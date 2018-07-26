Укрзализныця введет единый билет – дата

Укрзализныця введет единый билет на поезд и самолет. Он может быть запущен уже после старта скоростной электрички в аэропорт Борисполь.

Об этом сообщил и.о. главы правления Укрзализныци Евгений Кравцов в интервью РБК-Украина.

– Этот проект будет реализован после запуска скоростной электрички в аэропорт Борисполь. В одном пакете будут продаваться билеты на скоростные поезда и билеты на самолет, – отметил он.

Кравцов также рассказал о планах на “сквозной” билет на несколько видов транспорта.

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– У меня в прошлом году была идея сделать сквозной билет, чтобы пассажир мог купить один билет на поезд, а потом пересесть с ним же на автобусный рейс. К примеру, таким пилотным проектом должен был стать билет в Буковель – в одном билете был бы заложен проезд поездом и автобусом, который привязан к расписанию поезда. Надеюсь, мы сможем реализовать этот проект этой зимой, – он.

Напомним, в аэропорту Борисполь рядом с левым крылом посадочной галереи терминала D начали строить посадочные платформы для скоростной электрички из Киева.

Фото: business.ua.