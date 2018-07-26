Правительство выделит семьям украинских политзаключенных в РФ по 100 тыс. грн

Кабмин принял решение о выделении по 100 тыс. грн семьям политических заключенных, находящихся в тюрьмах в России и на оккупированных территориях.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Правительственный портал.

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– Российская агрессия продолжается. Украинская земля сегодня порабощена. Люди в оккупации. Надо помнить о каждом, кто страдает от ограничения прав. Мы принимаем решение о поддержке семей политических заключенных и выделяем по 100 тыс. грн, – отметил Владимир Гройсман.

Ранее Факты ICTV писали, что кремлевского политзаключенного Александра Кольченко шантажируют сотрудники ФСБ и навязывают российское гражданство.

Фото: Правительственный портал.