Правительство выделит семьям украинских политзаключенных в РФ по 100 тыс. грн

Кабмин принял решение о выделении по 100 тыс. грн семьям политических заключенных, находящихся в тюрьмах в России и на оккупированных территориях.
Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Правительственный портал.
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– Российская агрессия продолжается. Украинская земля сегодня порабощена. Люди в оккупации. Надо помнить о каждом, кто страдает от ограничения прав. Мы принимаем решение о поддержке семей политических заключенных и выделяем по 100 тыс. грн, – отметил Владимир Гройсман.
Ранее Факты ICTV писали, что кремлевского политзаключенного Александра Кольченко шантажируют сотрудники ФСБ и навязывают российское гражданство.
Фото: Правительственный портал.
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