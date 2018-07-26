В Украине принята информационная реинтеграция Донбасса: что изменится

Правительство одобрило стратегию информационной реинтеграции Донецкой и Луганской областей, подготовленную Министерством информационной политики.
– Цель стратегии – это полноценный доступ граждан Украины на оккупированных территориях к общему национальному украинскому информационному пространству, – отметила первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова, передает Укринформ.
Главные пункты стратегии информационной реинтеграции:
- расширение зоны наземного эфирного вещания украинских телерадиокомпаний с территорий, прилегающих к временно оккупированным;
- создание системы производства и распространения специализированного контента для граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях;
- обеспечение возможности получения информации лицами с нарушениями зрения и слуха в доступной форме;
- проведение системной работы с переселенцами как с важным каналом коммуникации с гражданами Украины, которые проживают на оккупированном Донбассе.
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Ранее Факты ICTV писали, что Кабмин принял решение о выделении по 100 тыс. грн семьям политических заключенных, находящихся в тюрьмах в России и на оккупированных территориях.
Фото: Emine Dzheppar