В Украине принята информационная реинтеграция Донбасса: что изменится

Правительство одобрило стратегию информационной реинтеграции Донецкой и Луганской областей, подготовленную Министерством информационной политики.

– Цель стратегии – это полноценный доступ граждан Украины на оккупированных территориях к общему национальному украинскому информационному пространству, – отметила первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова, передает Укринформ.

Главные пункты стратегии информационной реинтеграции:

расширение зоны наземного эфирного вещания украинских телерадиокомпаний с территорий, прилегающих к временно оккупированным;

создание системы производства и распространения специализированного контента для граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях;

обеспечение возможности получения информации лицами с нарушениями зрения и слуха в доступной форме;

проведение системной работы с переселенцами как с важным каналом коммуникации с гражданами Украины, которые проживают на оккупированном Донбассе.

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Ранее Факты ICTV писали, что Кабмин принял решение о выделении по 100 тыс. грн семьям политических заключенных, находящихся в тюрьмах в России и на оккупированных территориях.

Фото: Emine Dzheppar