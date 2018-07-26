В Украине провели успешное испытание современных противотанковых ракет, которые изготовили по заказу ВСУ.

Госпредприятие Государственное киевское конструкторское бюро Луч провело успешные испытания еще одной партии современных противотанковых управляемых ракет, которые были изготовлены по заказу Вооруженных сил Украины, сообщает бюро в Facebook.

– Украинские военные отобрали несколько ракет из партии, которая уже готова к передаче в Вооруженные Силы и провели реальные пуски в условиях, приближенных к боевым, – говорится в сообщении.

Расчеты комплексов Корсар и Стугна-П смогли успешно выполнить поставленные перед ними задачи. Тем самым они подтвердили высокую надежность и тактико-технические характеристики противотанковых управляемых ракет, которые в ближайшее время поступят ВСУ.



В Украине успешно испытали противотанковые управляемые ракеты / 2 фотографии

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К слову, в Черниговской области провели испытания нового боевого модуля, который способен поражать неподвижные и подвижные бронированные цели с различными типами брони.

Фото: КБ ЛУЧ

Відео: КБ ЛУЧ