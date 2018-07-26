PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / В Украине успешно испытали противотанковые управляемые ракеты/

В Украине успешно испытали противотанковые управляемые ракеты

В Украине провели успешное испытание современных противотанковых ракет, которые изготовили по заказу ВСУ.

Госпредприятие Государственное киевское конструкторское бюро Луч провело успешные испытания еще одной партии современных противотанковых управляемых ракет, которые были изготовлены по заказу Вооруженных сил Украины, сообщает бюро в Facebook.

– Украинские военные отобрали несколько ракет из партии, которая уже готова к передаче в Вооруженные Силы и провели реальные пуски в условиях, приближенных к боевым, – говорится в сообщении.

Расчеты комплексов Корсар и Стугна-П смогли успешно выполнить поставленные перед ними задачи. Тем самым они подтвердили высокую надежность и тактико-технические характеристики противотанковых управляемых ракет, которые в ближайшее время поступят ВСУ.

image image
В Украине успешно испытали противотанковые управляемые ракеты / 2 фотографии

Читайте: Дальность – до 30 км! В Украине испытали новые снаряды

К слову, в Черниговской области провели испытания нового боевого модуля, который способен поражать неподвижные и подвижные бронированные цели с различными типами брони.

Фото: КБ ЛУЧ

Відео: КБ ЛУЧ

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Наручники
Хотел в “ДНР” – контрактник ВСУ “сливал” информацию боевикам
Врал до последнего: Путина прижали вопросом о “бомбардировке” Флориды
Азовське море
ВСУ получили приказ остановить российские провокации в Азовском море
Просрочена тушонка
На военных складах в Одессе нашли тонны просроченных консервов
Морские пехотинцы США и Украины провели учения возле Крыма
В Украине испытали новый противотанковый гранатомет Ланцея
Міномет
Взрыв на Ровенском полигоне – имена погибших военных
Не могу этого терпеть! Гройсман пригрозил контрабандистам армией
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка