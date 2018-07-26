Я частично признаю свою вину – заявление Островского в суде

Во время судебного заседания Кирилл Островский, который насмерть сбил 10-летнюю девочку, частично признал свою вину.

Об этом Островский заявил на заседании Шевченковского райсуда по рассмотрению ходатайства прокуратуры об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, передает УНИАН.

Прокурор заявил, что существует, в частности, риск воздействия на участников дела путем угроз или подкупа, а также риск сокрытия Островского, поэтому просит суд избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

– Я частично признаю свою вину, – сказал Островский.

Также он добавил, что его семья помогает семье погибшей девочки. А в роковой вечер двое детей внезапно выбежали на дорогу: первый ребенок успела проскочить, а вторую он сбил.

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Островский добавил, что по его ощущениям, он ехал с “умеренной” скоростью, и не понимает, почему не затормозила машина.

По его словам, номера из своего авто после ДТП он снял для того, чтобы уберечь своих родных.

Напомним, поздно вечером 24 июля на бульваре Леси Украинки в Киеве внедорожник Hummer насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе.

Водитель пытался скрыться с места ДТП, однако его задержала полиция. Виновником смертельного ДТП оказался 23-летнийКирилл Островский.

Фото: УНИАН