PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Я частично признаю свою вину - заявление Островского в суде/

Я частично признаю свою вину – заявление Островского в суде

Во время судебного заседания Кирилл Островский, который насмерть сбил 10-летнюю девочку, частично признал свою вину.

Об этом Островский заявил на заседании Шевченковского райсуда по рассмотрению ходатайства прокуратуры об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, передает УНИАН.

Прокурор заявил, что существует, в частности, риск воздействия на участников дела путем угроз или подкупа, а также риск сокрытия Островского, поэтому просит суд избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

– Я частично признаю свою вину, – сказал Островский.

Также он добавил, что его семья помогает семье погибшей девочки. А в роковой вечер двое детей внезапно выбежали на дорогу: первый ребенок успела проскочить, а вторую он сбил.

Читайте: Бокс, десерты и друзья-депутаты. Что известно о Кирилле Островском

Островский добавил, что по его ощущениям, он ехал с “умеренной” скоростью, и не понимает, почему не затормозила машина.

По его словам, номера из своего авто после ДТП он снял для того, чтобы уберечь своих родных.

Напомним, поздно вечером 24 июля на бульваре Леси Украинки в Киеве внедорожник Hummer насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе.

Водитель пытался скрыться с места ДТП, однако его задержала полиция. Виновником смертельного ДТП оказался 23-летнийКирилл Островский.

Фото: УНИАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Кирило Островський
Смертельное ДТП в Киеве: Кирилла Островского взяли под стражу
Кирило Островський
Смертельное ДТП в Киеве: отец Кирилла Островского рассказал свою версию
Не возят, а убивают. Опасные украинские маршрутки
Топ-5 ДТП с мажорами в Украине
Более 2 тыс. ДТП: в полиции рассказали, кто чаще всего нарушает на дорогах
дтп в киеве
Смертельное ДТП в Киеве: авто отбросило на пешеходов
Смертельное ДТП в Житомирской области: владельца маршрутки взяли под домашний арест
ДТП
Водитель уснул за рулем – под Киевом автобус с детьми слетел в кювет
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка