Как снизить цену на газ в Украине – Гройсман назвал условие

Цены на газ для населения и для промышленности будут системно снижаться, когда Украина откажется от его импорта.

Об этом на заседании правительства сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, задача правительства – открыть информацию о недрах, дать возможность украинскому и мировому бизнесу на основе аукционов добывать украинский газ.

– Как только мы откажемся от импорта, мы сразу снизим цены на газ, не будем зависеть от мировой коньюктуры цен на газ. Это наша стратегическая задача: не подачки и скидки, а системное снижение цен, которое возможно только тогда, когда мы будем добывать свой газ, – отметил он.

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По словам Гройсмана, к аукционам уже готовы 44 участка, которые имеют ориентировочные запасы газа около 150 млрд кубометров.

– Они требуют инвестиций, новых технологий. На этих участках будут работать украинцы, – сказал он.

К слову, по прогнозам экспертов, с октября 2018 года цена на газ может вырасти на 73%.

Фото: Урядовий портал.