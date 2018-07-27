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1030-летие крещения Киевской Руси: крестный ход в Киеве

После молебна на Владимирской горке в Киеве начался крестный ход по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси.

Хресна хода

В Киеве после молебна на Владимирской горке верующие колонной двинулись через Европейскую площадь по улице Грушевского в направлении Киево-Печерской лавры, сообщает Интерфакс-Украина.

Во главе колонны идут священнослужители с хоругвями и иконами. Безопасность обеспечивают правоохранители, которые идут по обе стороны колонны.

По словам начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрея Крищенко, никаких инцидентов пока не зафиксировано.

– Фактов выявления запрещенных предметов не было, и вообще все проходит спокойно, – сказал он.

Крищенко добавил, что проверяются личные вещи, проводится поверхностный осмотр, и эти усиленные меры безопасности воспринимаются спокойно.

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1030-летие крещения Киевской Руси: крестный ход в Киеве / 5 фотографий

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К слову, в связи с мероприятиями по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси предусмотрено ограничение движения всех видов транспортных средств.

Фото: Украинская Православная Церковь, Iegor Shumikhin

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