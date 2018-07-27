1030-летие крещения Киевской Руси: крестный ход в Киеве

После молебна на Владимирской горке в Киеве начался крестный ход по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси.
В Киеве после молебна на Владимирской горке верующие колонной двинулись через Европейскую площадь по улице Грушевского в направлении Киево-Печерской лавры, сообщает Интерфакс-Украина.
Во главе колонны идут священнослужители с хоругвями и иконами. Безопасность обеспечивают правоохранители, которые идут по обе стороны колонны.
По словам начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрея Крищенко, никаких инцидентов пока не зафиксировано.
– Фактов выявления запрещенных предметов не было, и вообще все проходит спокойно, – сказал он.
Крищенко добавил, что проверяются личные вещи, проводится поверхностный осмотр, и эти усиленные меры безопасности воспринимаются спокойно.
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К слову, в связи с мероприятиями по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси предусмотрено ограничение движения всех видов транспортных средств.