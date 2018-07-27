1030 лет борьбы. Когда объединится украинская церковь

Годовщина Крещения Киевской Руси-Украины в 2018 году – одна из самых ожидаемых за последние годы. Еще весной Петр Порошенко заявил о намерении получить автономию для украинской церкви и выразил надежду, что это произойдет в 1030-й годовщины Крещения. Факты ICTV разбирались в перспективах предоставления Украине томоса.

Крестный ход этих выходных – мероприятие, посвященное не столько годовщине главного православного события Украины, сколько выяснению отношений между различными церквями на фоне возможного предоставления томоса. Автокефалия свой ход уже провела, сегодня его устраивает Московский Патриархат, а 28 июля – Киевский.

Кстати, в МП уже успели предположить, что сторонники автокефалии попытаются информационно заглушить факт непредоставления Украине томоса в настоящее время. Из-за этого они якобы попытаются привлечь как можно больше участников своего Крестного хода 28 июля и сократить число верующих, желающих принять участие в шествии, которое организует УПЦ МП на день раньше.

Автономия могла бы объединить три ныне существующие одновременно церкви в Украине, однако пока видно, что раскол только усиливается. За независимость от РПЦ выступают в Киевском патриархате и в Автокефальной церкви.

В Московском патриархате после заявления президента о старте переговоров с Константинополем выразили скепсис относительно перспективы независимой украинской церкви. Однако сейчас церковь не выступает категорически против. Но кивает в сторону Москвы, мол, что мнение российской церкви также надо учитывать.

Однако решение о предоставлении томоса не является полномочием РПЦ. Документ, так называемую грамоту о самостоятельности церкви, может предоставить только Святой Синод Вселенского патриархата. Чтобы решение было положительным, достаточно простого большинства голосов.

При этом ключевой мнение Вселенского патриарха. Сам Варфоломей выражает приверженность автономии украинской церкви. Об этом свидетельствует сообщение пресс-службы Константинополя, где говорится о том, что РПЦ не имеет канонической территории в Украине. Поэтому Москва, даже вместе со всеми ее сторонниками в Синоде, не сможет повлиять на этот вопрос.

Перспективы предоставления томоса

Когда Петр Порошенко впервые сообщил о переговорах с Константинополем, все, во главе с самим гарантом, надеялись на символическое предоставления томоса об автономии в годовщину Крещения Руси-Украины.

Однако такой сложный вопрос, с учетом колоссального сопротивления Москвы и РПЦ, не может быть решен в течение нескольких месяцев. Тем более, в такой структуре, как церковь. Но даже и без давления соседа, процедура предоставления томоса на автокефалию не простая и часто растягивается во времени. Это и подтверждает нынешняя ситуация.

Главное, что на автономию церкви есть воля ключевых лиц. Вселенский патриарх демонстрирует желание предоставить томос Украине. Во время одного из недавних богослужений он заявил, что Константинополь никогда не выдавал разрешения передавать территории Украины кому-либо.

Таким образом захватническая политика РПЦ, которая традиционно звучит в унисон с позицией Кремля, является ничем иным, чем самовольное установление контроля над украинской церковью.

Что касается конкретных сроков возможного получения независимой церкви, то у Киева есть надежда, что процесс консультаций и переговоров может завершиться осенью. После этого уже можно ожидать рассмотрения украинского вопроса на Синоде Вселенского патриархата. На это надеются и в КП.

– Убежден, что томос будет в этом году. Говорю без дат, но точно в этом году, – заявил предстоятель УПЦ КП Филарет.

К слову, в следующий раз Синод соберется в конце августа. Это еще раз подтверждает перспективу получения автономии осенью.

Кто против объединения

И без того длительную процедуру стврення единой поместной церкви тормозит сопротивление разных сил. Найктивнише сопротивляется РПЦ. Оно и неудивительно, перспектива потери несколькотысячного прихода и прямого воздействия на миллионы украинцев – большая цена за автономию.

О неприемлемости украинской автокефалии соседи заявляют официально. Категорически против поместной церкви в РПЦ говорили во время последнего Синода Русской православной церкви.

Сейчас Москва пытается запугать Вселенский патриархат расколом в православии, который принесет объединение украинских церквей. РПЦ угрожает, что не будет признавать автономию, и ее в этом поддержит часть других православных церквей.

Несмотря на это, в УПЦ КП уверены, что Россия рано или поздно признает автономию Украинской церкви.

– На годы может растянуться процесс признания со стороны всех поместных православных церквей, включая русскую церковь. Есть все основания полагать, что она, если не последней, то, наверное, одной из последних признает этот акт. Но процесс запущен и не остановится, несмотря на желание или нежелание Москвы, – говорит пресс-секретарь Киевской патриархии архиепископ Евстратий Зоря.

В то же время русской церкви в противостоянии помогают российские власти. В ход идут разные способы – дипломатические каналы, агентура в Украине и некоторые церковные учреждения на нашей территории. Кроме шантажа расколом, Москва прибегает и к угрозам кровопролития. Именно такой сценарий звучит из уст официальных представителей РПЦ.

А вот в подчиненной РПЦ Украинской православной церкви МП уверены, что Украину давит не только Москва. Официальную позицию церкви озвучил протоиерей Николай Данилевич:

– Сначала должно быть единство, а затем томос. Нам нужно преодолеть церковное разделение, раскол, который есть в Украине, здесь. Сейчас пользуются внешние силы этим разделением, которое в украинском православии. В том числе Константинополь пользуется. Все пользуются. Поэтому решение должно быть в Киеве. Не в Константинополе, не в Москве.

Конечно же, сопротивление оказывается и в нерелигиозной среде Украины. Некоторые политики пытаются использовать томос в своих целях. Отсрочка получения согласия на автономию – привлекательный шанс обвинить действующую власть в неспособности убедить Вселенский Синод.

Но даже в случае скорого положительного решения Константинополя украинские противники объединения церквей попытаются разыграть ситуацию в свою пользу. Велика вероятность информационной волны об усилении религиозного раскола из-за борьбы за то, чей представитель возглавит новую церковь.

Что изменит автономия

Все интриги вокруг единой поместной церкви означают, что ее создание уничтожит или хотя бы уменьшит возможность российского влияния на украинских верующих. Ведь сейчас в УПЦ МП зарегистрировано более 12 тысяч приходов, которые могут перестать подчиняться Москве.

Кроме того, томос – это атрибут независимых самостоятельных православных стран. Поэтому его наличие для Украины означает еще одну площадку, где она сможет реализовать свои интересы на равных с другими странами. Это подтверждает и религиовед Виктор Еленский.

– Если создано новое государство и большинство населения этого государства составляют православные, то они имеют право на свою автокефальную церковь. Даже в XXI веке непризнание автокефальности для православной церкви нового государства – это опосредованное непризнания государственности этой страны.

Поэтому сейчас Украина должна продолжить начатую работу и имеет хорошие прогнозы на получение томоса. К тому же, достижение будет действительно ценным. Ведь решение о предоставлении автокефалии является неотвратимым.

Отменить его можно будет только другим решением Синода в случае, например, исторических обстоятельств, таких, как просьба самой Украины отозвать свое намерение.

Фото: униан, 24, dreamstime

Яна Семенюк