11 малых шагов: спасателям поручили готовиться к освобождению Донбасса

Чечеткин поручил терподразделениям ГСЧС начать планирование мероприятий реализации механизма “малых шагов” по деоккупации Донбасса.

Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин поручил начальникам территориальных подразделений ГСЧС начать планирование мероприятий по подготовке реализации задач по деоккупации отдельных территорий Донецкой и Луганской областей по механизму “малых шагов”.

Как сообщает в пятницу пресс-служба ГСЧС, Чечеткин во время заседания коллегии по итогам первого полугодия 2018 года отметил, что восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины является ключевой стратегической задачей.

– Сейчас существует необходимость для выработки новой, более эффективной стратегии урегулирования вооруженного конфликта и детального плана поэтапного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, – сказал Чечеткин.

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Так, механизм “малых шагов” включает 11 этапов, среди которых: отвод войск, местные выборы, восстановление инфраструктуры, гуманитарное разминирование, возвращение переселенцев и тому подобное.

Как сообщалось, Кабмин принял стратегию информационной реинтеграции Донецкой и Луганской областей.