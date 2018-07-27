Белый дом готов выделить Украине летальное оружие

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс выразила поддержку консолидированному проекту оборонного бюджета США, который в четверг приняла Палата представителей Конгресса абсолютным большинством голосов – 359 до 54.

Речь идет о консолидированном проекте закона о бюджете США на 2019 на нужды национальной обороны, что в общем предусматривает $717 млрд на оборону, сообщает Голос Америки.

Проект уже получил поддержку в Сенате и может быть поддержан сенаторами уже на следующей неделе. Затем документ пойдет на подпись президенту Дональду Трампу.

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Одна из статей документа позволяет выделить Министерству обороны США $250 млн для предоставления помощи Украине. В эту сумму заложено $50 млн на оборонные летальные виды вооружений.

Документ включает положения о продолжении сотрудничества с Украиной в вопросе кибербезопасности, который предусматривает помощь Киеву в усилении собственных возможностей по защите от кибератак.

Также в разделе об усилении сдерживания российской агрессии в Европе говорится об усиленной помощи Украине в секторе безопасности и поддержку реформ оборонного сектора.

Ранее Факты ICTVписали, что Военно-морские силы Украины провели совместную тренировку типа PASSEX с кораблями НАТО в акватории Черного моря.

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