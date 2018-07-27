День крещения Руси: улицы перекрыты, центр Киева стоит в пробках

В Киеве из-за подготовки к празднованию годовщины Крещения Киевской Руси и перекрытия ряда дорог образовались пробки.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Так, движение затруднено на улице Ивана Мазепы от Киево-Печерской Лавры и до улицы Михаила Грушевского.

Кроме этого, пробки наблюдаются на Набережном шоссе и улице Набережно-Крещатицкой. Авто стоят на улице Владимирской, Круглоуниверситетской, бульваре Леси Украинки, в районе станции метро Контрактова Площа и Тараса Шевченко.

В частности, отрезок улицы Крещатик от Майдана Независимости до Европейской площади огородили забором, вдоль которого дежурят правоохранители. Полицейские проверяют вещи пешеходов, которые входят в эту зону, с помощью металлоискателя, передает УНИАН.

27 и 28 июля будут привлечены специалисты Нацполиции, Нацгвардии и ГСЧС, а также подразделения кинологической службы, взрывотехники и полиция диалога.

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Напомним, ранее мы публиковали схему объезда улиц, которые перекрыли на время празднования 1030-летие Крещения Киевской Руси-Украины.