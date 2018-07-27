Сутки на Донбассе: количество обстрелов увеличилось. Погиб военный

За минувшие сутки боевики 32 раза открывали огонь по позициям ВСУ. В результате погиб украинский военный, еще один был ранен.

Об этом сообщает штаб ООС.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Горного, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Южного, Новгородского, Песков, Водяного, Лебединского, Гнутово, Чермалыка, и Широкино. Вместе с этим, оккупанты вблизи Гнутово применяли противотанковые управляемые ракеты.

По данным разведки, за прошлые сутки двое оккупантов погибли, еще двое получили ранения. В течение текущих суток боевики пять раз открывали огонь по позициям украинских защитников возле Горного, Майорска, Марьинки, и Широкино.

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К слову, в Украине провели успешное испытание современных противотанковых ракет, которые изготовили по заказу ВСУ.