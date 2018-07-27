Грозы, град и ливни – на Украину надвигается новый удар стихии

Сегодня днем по всей территории Украины ожидается ухудшение погодных условий.

Во всех областях страны пройдут мощные грозы, которые будут сопровождаться градом и шквалами ветра, сообщает Укргидрометцентр.

– Днем 27 июля в Украине грозы, в Карпатах и на Прикарпатье сильные дожди, местами град и шквалы 15-20 метров за секунду, – говорится в сообщении.

В то же время, сильнее всего непогода будет бушевать во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Кроме того, синоптики предупреждают, что завтра, 28 июля, во всех областях также ожидается дождливая погода.

– 28 июля в Украине грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с, – добавили в Укргидрометцентре.

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Напомним, что 25 июля в Украине в результате непогоды 7 областей осталось без света, были подтоплены дома и образовались реки на дорогах.