Корабли НАТО зашли в Черное море

Военно-морские силы Украины провели совместную тренировку типа PASSEX с кораблями НАТО в акватории Черного моря.

– PASSEX начался с тактического маневрирования всех задействованных сил. Далее фрегаты DE RUYTER Королевских ВМС Нидерландов, REGELE FERDINAND МС Румынии, FATIH ВМС Турецкой республики и Гетман Сагайдачный ВМС ВС Украины отработали упражнения по взаимодействию с катерними тактическими группами в составе малых бронированных артиллерийских катеров ВМС ВС Украины Аккерман, Бердянск, Вышгород, Кременчуг и Лубны, – сообщает пресс-служба командования ВМС Вооруженных сил Украины.

В ходе тренировки минные тральщики LUPU DINESCU МС Румынии, ANAMUR ВМС Турецкой республики и рейдовый тральщик Геническ ВМС ВС Украины осуществили поиск и обнаружение якорных и донных мин (имитаторов), а водолазные группы – их обследование. Вспомогательное судно RHEIN ВМС ФРГ и морское водолазное судно Почаев ВМС ВС Украины выполнили обеспечения поиска обнаруженных мин. К действиям также привлекался вертолет с фрегата DE RUYTER, который выполнял элементы тактического маневрирования.











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Фото: пресс-служба ВМС ВСУ.