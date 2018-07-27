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Корабли НАТО зашли в Черное море

Военно-морские силы Украины провели совместную тренировку типа PASSEX с кораблями НАТО в акватории Черного моря.

– PASSEX начался с тактического маневрирования всех задействованных сил. Далее фрегаты DE RUYTER Королевских ВМС Нидерландов, REGELE FERDINAND МС Румынии, FATIH ВМС Турецкой республики и Гетман Сагайдачный ВМС ВС Украины отработали упражнения по взаимодействию с катерними тактическими группами в составе малых бронированных артиллерийских катеров ВМС ВС Украины Аккерман, Бердянск, Вышгород, Кременчуг и Лубны, – сообщает пресс-служба командования ВМС Вооруженных сил Украины.

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В ходе тренировки минные тральщики LUPU DINESCU МС Румынии, ANAMUR ВМС Турецкой республики и рейдовый тральщик Геническ ВМС ВС Украины осуществили поиск и обнаружение якорных и донных мин (имитаторов), а водолазные группы – их обследование. Вспомогательное судно RHEIN ВМС ФРГ и морское водолазное судно Почаев ВМС ВС Украины выполнили обеспечения поиска обнаруженных мин. К действиям также привлекался вертолет с фрегата DE RUYTER, который выполнял элементы тактического маневрирования.

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Корабли НАТО зашли в Черное море / 6 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине начали производство новых боеприпасов по стандартам НАТО.

Фото: пресс-служба ВМС ВСУ.

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