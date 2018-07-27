Кровавые ДТП в Украине: ручной контроль скорости отменяется

Внедрение ручного контроля за скоростью на дорогах пока не рассматривается.

Внедрение ручного контроля за скоростью на автодорогах пока не рассматривается, сообщил журналистам на брифинге в Киеве в пятницу министр инфраструктуры Владимир Омелян.

– Ручного контроля за скоростью не будет… Было очень много дискуссий в общественной среде, так что этот вопрос решили не педалировать, – заявил он.

По словам министра, в августе будет проведено совместное совещание заинтересованных сторон и разработан единый пакет решений, который будет представлен Кабинету министров.

Ранее Омелян заявил, что с 21 июля начинается тотальный контроль силами Нацполиции и транспортной инспекции всех перевозчиков, а 26 июля на заседании Кабмина будет одобрено соответствующее постановление правительства, которым с 27 июля будет возвращен скоростной контроль на дорогах.

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Усиление контроля за скоростью на автодорогах решили ввести из-за участившихся случаев ДТП со смертельным исходом.

Напомним, в Житомирской области маршрутное такси протаранило грузовик, в результате чего 10 человек погибли, 10 госпитализированы.