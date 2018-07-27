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Лунное затмение 2018 – где увидеть в Украине (КАРТА)

Лунное затмение 27 июля будет видно не на всей территории Украины из-за дождливой погоды.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

– Не все украинцы смогут это увидеть воочию, ведь дождевые облака будут закрывать часть нашей территории, – говорится в сообщении.

Читайте: Лунное затмение 27 июля: чем опасно и что нельзя делать

По прогнозам на 22.21, свободными от облаков будут восток, большинство юга, и частично западные области, а вот в центральных, северных областях, в том числе и на Киевщине, ожидаются дожди.

Ранее сообщалось, что в ночь с 27 на 28 июля в восточном полушарии можно будет наблюдать самое длинное в 21 веке лунное затмение.

Фото: Getty Images.

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