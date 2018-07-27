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Мрия завершила рекордный проект в Южной Америке

Украинский самолет Ан-225 Мрия завершил рекордный проект по количеству последовательных рейсов.

Літак Мрія

Украинский самолет Ан-225 Мрия завершил самый большой по количеству последовательных рейсов проект в своей истории, перевезя 12 крупногабаритных генераторов в Южной Америке за 12 рейсов, сообщает Антонов в Facebook.

По заказу компании Hansa Meyer Global Transport GmbH&Co самолет доставил оборудование для новой теплоэлектростанции из Чили в Боливию.

Вес груза при каждом рейсе составлял 160 тонн. Для безопасного размещения генераторов внутри кабины Ан-225 изменили конструкцию такелажных узлов.

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В аэропорту Чиморе в Боливии отсутствовало оборудование для выполнения рейсов в ночное время, поэтому вся операция была спланирована так, чтобы самолет приземлялся на рассвете и вылетал перед заходом солнца.

К слову, американская Boeing будет поставлять комплектующие для семейства украинских реактивных региональных самолетов нового поколения Ан-148/158/178.

Фото: Антонов

Видео: Antonov Company

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