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На Донбассе подорвался украинский разведчик

Сегодня, 27 июля, один украинский военнослужащий погиб в результате подрыва во время инженерной разведки на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

– В течение текущих суток с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня. (…) В ходе проведения инженерной разведки в результате подрыва погиб один военнослужащий объединенных сил, – говорится в сводке пресс-центра на странице в Facebook.

Боевики открывали прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, майорских, Авдеевка, Марьинка, Лебединское, Гнутово, Павлополь и Широкино.

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– Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой, – подчеркнули в пресс-центре.

Напомним, Украина усилила охрану государственной границы со странами ЕС.

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