Непогода в Украине: в Одессе ливень подтопил улицы и повалил деревья

В Одессе из-за сильного ливня многие улицы города подтопило.
В Одессе во время сильного ливня потоки воды смыли грязь и случайный мусор в ливневые стоки, из-за чего они быстро забились и улицы города подтопило, сообщает Vgorode.
Подтопило Балковскую, Приморскую, Среднефонтанскую площадь, Французский бульвар, Атамана Головатого, Черноморского казачества, 5-ю станцию Большого Фонтана, Водопроводную, Таможенную площадь.
Кроме того, ливень повалил 6 деревьев и затопил дорогу из пригородного села Викторовка в направлении к Гуляевке.
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К слову, в Днепре прошли сильные дожди, в результате которых попадали деревья.
Фото: Vgorode
Видео: Центр Медиа
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