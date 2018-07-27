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Непогода в Украине: в Одессе ливень подтопил улицы и повалил деревья

В Одессе из-за сильного ливня многие улицы города подтопило.

В Одессе во время сильного ливня потоки воды смыли грязь и случайный мусор в ливневые стоки, из-за чего они быстро забились и улицы города подтопило, сообщает Vgorode.

Подтопило Балковскую, Приморскую, Среднефонтанскую площадь, Французский бульвар, Атамана Головатого, Черноморского казачества, 5-ю станцию Большого Фонтана, Водопроводную, Таможенную площадь.

Кроме того, ливень повалил 6 деревьев и затопил дорогу из пригородного села Викторовка в направлении к Гуляевке.

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К слову, в Днепре прошли сильные дожди, в результате которых попадали деревья.

Фото: Vgorode

Видео: Центр Медиа

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