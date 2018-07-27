Патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию

Представитель Вселенского Патриарха Варфоломея митрополит Галльский Эммануил передал президенту Украины Петру Порошенко послание от Его Святейшества.

Вселенский Патриарх Варфоломей передал послание президенту Украины Петру Порошенко, в котором подтвердил инициативу предоставления украинской церкви автокефалии.

Текст послания был передан президенту Украины во время его встречи с делегацией Вселенского патриарха Варфоломея в Киеве, 27 июля, пишет сайт президента.

– Многоуважаемый господин президент. В эти ответственные времена церковь взяла на себя инициативу восстановить единство православной верующей Украины с конечной целью даровать украинской церкви автокефалию, – говорится в послании.

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Порошенко в свою очередь поблагодарил Вселенского Патриарха Варфоломея “за постоянную заботу Матери-Церкви о верующих украинского народа, который переживает непростые времена агрессии против нашего государства со стороны Российской Федерации, в связи с незаконной аннексией Крыма”.

Напомним, Вселенский Патриарх Варфоломей отказался отпраздновать в Москве 1030-летие Крещения Руси.