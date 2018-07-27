PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию/

Патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию

Представитель Вселенского Патриарха Варфоломея митрополит Галльский Эммануил передал президенту Украины Петру Порошенко послание от Его Святейшества.

Вселенский Патриарх Варфоломей передал послание президенту Украины Петру Порошенко, в котором подтвердил инициативу предоставления украинской церкви автокефалии.

Текст послания был передан президенту Украины во время его встречи с делегацией Вселенского патриарха Варфоломея в Киеве, 27 июля, пишет сайт президента.

– Многоуважаемый господин президент. В эти ответственные времена церковь взяла на себя инициативу восстановить единство православной верующей Украины с конечной целью даровать украинской церкви автокефалию, – говорится в послании.

Читайте: 1030 лет борьбы. Когда объединится украинская церковь

Порошенко в свою очередь поблагодарил Вселенского Патриарха Варфоломея “за постоянную заботу Матери-Церкви о верующих украинского народа, который переживает непростые времена агрессии против нашего государства со стороны Российской Федерации, в связи с незаконной аннексией Крыма”.

Напомним, Вселенский Патриарх Варфоломей отказался отпраздновать в Москве 1030-летие Крещения Руси.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

1030 лет борьбы. Когда объединится украинская церковь
Дальность – до 30 км! В Украине испытали новые снаряды
Штрафы и общественные работы – закон о наказании неплательщиков алиментов подписан
Петро Порошенко
Порошенко наложил вето на закон о контрабанде лесов
Петро Порошенко
Украинский флаг будет развиваться во всех городах Донецкой и Луганской областей – Порошенко
Катастрофа MH-17: Порошенко ратифицировал соглашения с Нидерландами
ЕС утвердил индивидуальные санкции за Керченский мост
Азовське море
ВСУ получили приказ остановить российские провокации в Азовском море
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка