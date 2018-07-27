Патриарх Варфоломей отказался отмечать Крещение Руси в Москве

Вселенский Патриарх Варфоломей отказался от предложения Патриарха РПЦ Кирилла отпраздновать в Москве 1030-летия Крещения Руси.

Об этом сообщается на сайте Украинской Поместной Православной Церкви в Facebook.

– Как стало известно, Вселенский Патриарх на полученное от главы РПЦ Кирилла (Гундяева) официальное приглашение принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 1030-летию Крещения Руси, сообщил о невозможности и нецелесообразности участия представителей Вселенского Патриархата в мероприятиях, проводимых в РФ, – говорится в сообщении.

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В ответе Вселенского Патриарха также указано, что праздники по случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси пройдут в Киеве, в которых представители Вселенского Патриарха примут участие 28.07, и на которые представители Вселенского Патриархата были приглашены и назначена соответствующая делегация.

– Довольно резкий ответ Вселенского Патриарха обусловлен его четкой позицией относительно отсутствия у Москвы оснований для организации торжеств по поводу исторических событий, которые имели место в конце X века в Киеве, и непризнания присоединения Киевской Митрополии Московским Патриархатом во второй половине XVII века, – делают вывод в УППЦ.

К слову, в связи с мероприятиями по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси предусмотрено ограничение движения всех видов транспортных средств.