Погода в Украине на сегодня, 27 июля (КАРТА)

Сегодня, 27 июля, в Украине ожидается дождливая погода.
Температура воздуха днем 27-29° тепла, ночью 17-19° выше нуля, передает Укргидрометцентр.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
В южных и восточных областях ночью 18-22°, днем 31-34°.
На западе Украины ожидаются сильные дожди. Температура воздуха ночью +16+19°, днем +26+28°.
В Киеве 27 июля ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +17 +19°, днем около 30°.
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К слову, ранее синоптики рассказали, когда в Украине закончатся ливни и придет жара.
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