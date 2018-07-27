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Погода в Украине на сегодня, 27 июля (КАРТА)

Сегодня, 27 июля, в Украине ожидается дождливая погода.

Температура воздуха днем 27-29° тепла, ночью 17-19° выше нуля, передает Укргидрометцентр.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В южных и восточных областях ночью 18-22°, днем 31-34°.

На западе Украины ожидаются сильные дожди. Температура воздуха ночью +16+19°, днем +26+28°.

В Киеве 27 июля ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +17 +19°, днем около 30°.

Читайте: Как в тропиках: синоптики дали прогноз погоды на август

К слову, ранее синоптики рассказали, когда в Украине закончатся ливни и придет жара.

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