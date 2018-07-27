Путин внезапно передумал на счет “референдума” на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его идея проведения референдума в Донбассе требует “дополнительного изучения и проработки”.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге, сообщает РИА Новости.

Журналист задал Владимиру Путину вопрос о его идее на счет референдума на Донбассе, которую он озвучил президенту США Дональду Трампу.

– Я пока воздержусь от комментариев. Это очень тонкая, чувствительная сфера, которая требует дополнительного изучения и проработки, – ответил Путин.

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Напомним, СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Путин во время встречи с Дональдом Трампом в Хельсинки предложил провести референдум на Донбассе.

Официальный Киев на эту информацию ответил жестко – вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила: “Никаких референдумов под дулами автоматов!”.