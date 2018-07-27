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Россия подогнала артиллерию и танки к линии разграничения – ООС

Вооруженные формирования РФ продолжают размещать танки и артиллерию вблизи линии разграничения сторон.

Российские вооруженные формирования свезли танки и артиллерию вблизи линии разграничения сторон на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

В частности, на полосе действий ОТУ Север беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал перемещения техники: реактивных систем залпового огня – 3 единицы; буксируемых гаубиц – 46 единицы; самоходных гаубиц – 12 единиц; танков – 45 единиц.

На полосе действий ОТУ Восток зафиксировали перемещения самоходных гаубиц 2С1 Гвоздика, 122 мм – 3 единиц; танков Т-64 и Т-72 – 21 единиц.

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Также наблюдатели зафиксировали изменение положения значительного количества бронированной техники (БМП, БТР) и личного состава вооруженных формирований России.

Напомним, Украина усилила охрану государственной границы со странами ЕС.

 

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