Россия подогнала артиллерию и танки к линии разграничения – ООС

Вооруженные формирования РФ продолжают размещать танки и артиллерию вблизи линии разграничения сторон.
Российские вооруженные формирования свезли танки и артиллерию вблизи линии разграничения сторон на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
В частности, на полосе действий ОТУ Север беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал перемещения техники: реактивных систем залпового огня – 3 единицы; буксируемых гаубиц – 46 единицы; самоходных гаубиц – 12 единиц; танков – 45 единиц.
На полосе действий ОТУ Восток зафиксировали перемещения самоходных гаубиц 2С1 Гвоздика, 122 мм – 3 единиц; танков Т-64 и Т-72 – 21 единиц.
Читайте: Скандал в Словакии: дипломат РФ обозвал посла Украины
Также наблюдатели зафиксировали изменение положения значительного количества бронированной техники (БМП, БТР) и личного состава вооруженных формирований России.
Напомним, Украина усилила охрану государственной границы со странами ЕС.