Россия подогнала артиллерию и танки к линии разграничения – ООС

Вооруженные формирования РФ продолжают размещать танки и артиллерию вблизи линии разграничения сторон. 0

-

-

E-mail

Печать Российские вооруженные формирования свезли танки и артиллерию вблизи линии разграничения сторон на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ООС. В частности, на полосе действий ОТУ Север беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал перемещения техники: реактивных систем залпового огня – 3 единицы; буксируемых гаубиц – 46 единицы; самоходных гаубиц – 12 единиц; танков – 45 единиц. На полосе действий ОТУ Восток зафиксировали перемещения самоходных гаубиц 2С1 Гвоздика, 122 мм – 3 единиц; танков Т-64 и Т-72 – 21 единиц. Читайте: Скандал в Словакии: дипломат РФ обозвал посла Украины Также наблюдатели зафиксировали изменение положения значительного количества бронированной техники (БМП, БТР) и личного состава вооруженных формирований России. Напомним, Украина усилила охрану государственной границы со странами ЕС.

Опубликовано Июль, 27 в 16:16



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==

PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+