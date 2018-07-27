В Киеве не будут ходить скоростные трамваи – даты

В Киеве 28-29 июля и 4-5 августа закрывается движение скоростных трамвайных маршрутов №1, №3, а также трамвайного маршрута №18. Движение закрывается на период выполнения ремонтных работ трамвайных путей на углу улиц Жилянская и Старовокзальная.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

Для обеспечения пассажирских перевозок на этих и следующих выходных организуется движение временных автобусных и троллейбусніх маршрутов в обычном режиме движения:

временный автобусный маршрут № 3Т Ст. Кольцевая дорога – ст. Старовокзальная по трассе движения: ул. Леся Курбаса – просп. Комарова – ул. Борщаговская – ул. Жилянская – ул. Старовокзальная;

временный автобусный маршрут № 18Т Вул. Старовокзальная – вул. Сечевых Стрельцов по трассе движения: ул. Старовокзальная – ул. Жилянская – просп. Победы – ул. Дмитровская – ул. Черновола – Глубочицкий проезд – ул. Глыбочицкая, в обратном направлении: ул. Сечевых Стрельцов – ул. В. Котарбинского – ул. Дмитровская – ул. Жилянская – ул. Старовокзальная.

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Также организовывается движение временного троллейбусного маршрута № 41Д ул. Тулузы – ст. м. Университет по следующей схеме: ул. Тулузы – ул. Ромена Роллана – ул. Якуба Колоса – ул. Героев Космоса – ул. Жмеринская – ул. Святошинская – просп. Победы – б-р Тараса Шевченко – ст. м. Университет, в обратном направлении: б-р Тараса Шевченка – ул. Леонтовича, вул. Б. Хмельницкого – ул. Пирогова – б-р Тараса Шевченко – ул. Победы – ул. Святошинская – ул. Жмеринская – ул. Героев Космоса – ул. Якуба Колоса – ул. Ромена Роллана – просп. Леся Курбаса – Кольцевая дорога – ул. Тулузы.

В период 28-29 июля и 4-5 августа пассажиры временных автобусов маршрутов № 3Т, № 18Т и троллейбусных маршрутов №№ 39, 41, 41Д имеют право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в трамвае.

Напомним, на днях в Киеве пройдут торжественные молебны и крестные ходы, посвященные празднованию 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины. В связи с этим ограничат движение всех видов транспортных средств 27 и 28 июля.

Фото: Facebook.