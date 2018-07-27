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В Николаеве змея заползла на балкон квартиры и съела попугая

В Николаеве вчера вечером женщина обнаружила в своей квартире змею.

Змея заползла к ней на балкон, расположенный  на первом этаже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС.

В обнародованной информации отмечается, что женщина сообщила спасателям, что “обнаружила “нежелательную гостю” в клетке с попугаем”. Спасатели передали пресмыкающееся работникам Николаевского зоопарка.

В связи с инцидентом ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области обращается к жителям и гостям региона к бдительности и осторожности.

Спасатели призывают людей помнить: “если вы заметили змею, замрите, дайте возможность ей отползти, не пытайтесь взять ее в руки, пнуть ногой или фотографировать с небольшого расстояния. Не провоцируйте пресмыкающееся и не паникуйте, даже если она небольшого размера и внешне вялая. Избегайте резких движений, которые ее пугают. Если змея приняла угрожающую позу, отступите медленно и мирно разойдитесь с ней”.

В экстренной ситуации звоните по номеру 101.

Читайте: Под Львовом мужчину укусила змея

К слову, ранее Факты ICTV писали, какие змеи водятся в Украине, как избежать опасности при встрече с ними, и главное  – как оказать помощь при укусе.

ФОТО: ГУ ГСЧС

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