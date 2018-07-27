В России спрогнозировали, когда Украина вернет Крым

Освобождения оккупированного Российской Федерацией Крыма долго ждать не придется.

Об этом заявил российский блогер и финансист Слава Рабинович, пишет Апостроф.

– Думаю, что освобождение Крыма от российской оккупации не заставит себя ждать долгие-долгие десятилетия, как это было при Советском Союзе. Но при Путине (президенте РФ Владимире Путине. – Ред.) и путинизме освобождение Крыма маловероятно, фактически невозможно, – отметил он.

В то же время Рабинович добавил, что формулировки декларации США о непризнании аннексии Крыма Россией чрезвычайно жесткие.

– Ее текст, наверное, идеальный. Он практически полностью повторяет позицию США по поводу аннексии Советским Союзом стран Балтии в 1940 году – полное непризнание акта этой агрессии и аннексии. Да, это не был решающий документ в освобождении этих стран. С другой стороны, это был исторический документ, подтверждающий позицию, которая не менялась в течение десятилетий, пока эти страны не получили независимость, – подчеркнул он.

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Рабинович уточнил, что декларация США является важным документом в понимании того, что Крым будет освобожден, но этого недостаточно, чтобы это произошло при Путине и, скорее всего, во время его жизни.

Напомним, в США приняли Крымскую декларацию, которая закрепила политику непризнания аннексии полуострова Россией.