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Украина усилила охрану госграницы со странами ЕС

Государственная пограничная служба Украины усилила государственную границу со странами Европейского Союза в Закарпатской области.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Решение было принято в связи с тем, что противоправная деятельность – перемещение через госграницу нелегальных мигрантов, подакцизных товаров – не уменьшается.

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По информации ведомства, сотрудники администрации Госпогранслужбы заступят на места несения службы в составе пограничных нарядов в девяти подразделениях на наиболее “угрожающих направлениях” и будут исполнять задачи по охране государственной границы, предотвращать переправку нелегальных мигрантов, коррупционные и контрабандные проявления, административные правонарушения.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о штрафах за игнорирование запрета на въезд в Украину и нарушение порядка пересечения линии разграничения в Донбассе.

Фото: dpsu.gov.ua.

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