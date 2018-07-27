Украинского консула пустят к Сущенко – названа дата

Украинский консул в Москве Геннадий Брескаленко увидится с незаконно заключенным в России украинским журналистом Романом Сущенко в СИЗО Лефортово в понедельник, 30 июля.

– Сегодня прошла жеребьевка на посещения заключенных в СИЗО Лефортово. Мне выпал четверг. Но я, возможно, смогу поменять дату посещения Романа Сущенко на день-другой раньше. А консул Украины в Москве Геннадий Брескаленко посетит Сущенко в понедельник, – сообщил общественный защитник журналиста Марк Фейгин, передает Укринформ.

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Ранее Фейгин рассказывал о проблемах с посещением заключенных в СИЗО Лефортово: кабинетов для встреч там только 6, их часто используют следователи, которые проходят без очереди.

Напомним, 4 июня в Москве украинского журналиста Романа Сущенко приговорили к 12 годам в колонии строгого режима.

Фото: УНИАН.